Şampiyon adayıydı! MasterChef'e veda eden isim belli oldu MasterChef All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Sezonun başından bu yana performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran yarışmacı, MasterChef'e veda etti.

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TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef All Star’da heyecan tam gaz devam ediyor.

Dün akşam yayınlanan 161. bölümde kıran kırana geçen mücadele sonrası bir yarışmacı daha hayallerine veda etti.

Yarışmacılar eleme oyununun ilk turunda kuzu kulağı yaptı. En iyi tabağı çıkaran Hasan, potadan ilk kurtulan isim oldu.

İkinci tura kalan yarışmacılar, Alican, Batuhan, Esra ve Dilara oldu. İkinci turda yarışmacılar, Danilo Şef’in Linguistico isimli yemeğini yaptı.

Gecenin sonunda en başarısız tabağı çıkaran yarışmacı MasterChef'e veda etti.

MasterChef'te kim elendi?

MasterChef All star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılardan en başarısız tabağı çıkaran Alican, MasterChef hayallerine veda etti.