Şampiyonluk adayıydı! MasterChef'e veda eden Cemre'den imalı paylaşım: 'Finali yaşayamayacaktık'

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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Cemre Uyanık oldu.
Bu hafta eleme potasında yer alan Cemre 10 Aralık Pazar akşamı oynanan eleme oyununda sonunca olarak programa veda etti.
2019 yılının MasterChef şampiyonu olan Cemre'nin elenmesi takipçilerini üzdü. Yarışmaya veda eden Cemre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.
Cemre Uyanık, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine seslendi.
Cemre Uyanık yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Ballı çöreklerim sakın ha üzülmek yok. Zaten bu finali yaşayamayacaktık. Sadece şunu bilin savaştım. Hepinizi çok seviyorum"