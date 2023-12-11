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Şampiyonluk adayıydı! MasterChef'e veda eden Cemre'den imalı paylaşım: 'Finali yaşayamayacaktık'

Şampiyonluk adayıydı! MasterChef'e veda eden Cemre'den imalı paylaşım: 'Finali yaşayamayacaktık' MasterChef Türkiye'ye bu hafta veda eden isim Cemre Uyanık oldu. Cemre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. İşte Cemre Uyanık'ın o paylaşımı..