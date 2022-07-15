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    'Sana ne oldu Taha'...TikTok fenomeni Taha'yı görenler tanıyamadı!

    Evinde yaptığı yemeklerle sosyal medyada ünlenen Taha Duymaz, estetik ameliyatıyla bambaşka birine dönüştü.İşte Taha'nın son hali...
    • 15.07.2022 - 13:46
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    'Sana ne oldu Taha'...TikTok fenomeni Taha'yı görenler tanıyamadı!

    Taha Duymaz, evinde yaptığı yemeklerle sosyal medyada ünlenerek geniş bir kitleye sahip oldu.

    Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde yaşayan Durmaz,  son dönemde dış görünüşündeki değişimiyle adından söz ettirmeye başladı.

    Taha, geçtiğimiz aylarda burun estetiği geçirmiş bambaşka biri olmuştu.

    Taha Duymaz'ın burnu sargılı olmasına rağmen inanılmaz bir değişim yaşadığı dikkat çekmişti.

    Duymaz daha sonra iyileştiği hallerinden de paylaşımlar yaparak hokka burnunu takipçilerine göstermişti.

    Takipçileri ise doğal olmasını savunarak "Sen de herkes gibisin", "Doğallığını kaybettin", "Eski Taha'yı özlüyoruz" yorumlarında bulunmuştu.

    Fenomen isim Taha Durmaz, yüzünün son halini paylaştı.

    Taha'nın değişimi takipçilerini şoke etti.

    Sana ne oldu Taha ...TikTok fenomeni Taha yı görenler tanıyamadı! #1

    Sana ne oldu Taha ...TikTok fenomeni Taha yı görenler tanıyamadı! #2

    Sana ne oldu Taha ...TikTok fenomeni Taha yı görenler tanıyamadı! #3


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