Sana Söz Avukat Erdem'i kim oynuyor? Serkan Altunorak hakkında...

Uzun bir aranın ardından Sana Söz dizisi ile ekranlara geri dönen Serkan Altunorak, Avukat Erdem karakteriyle dikkatleri çekti. Peki Sana Söz Erdem kimdir? Serkan Altunorak kaç yaşında? İşte detaylar.

Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı ‘Sana Söz’, 2 Kasım Salı günü başlıyor.

Dizide, herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşacak.

Seyirciler, oyuncu kadrosuna dair detayları da araştırmaya koyuldu. Sana Söz'de Avukat Erdem'i kim canlandırıyor merak ediliyor. Serkan Altunorak'ın oynadığı Erdem karakteri, izleyicilerin araştırma konuları arasında yer alıyor.

Peki Sana Söz Erdem kimdir? Serkan Altunorak kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi...

SANA SÖZ AVUKAT ERDEM

Televizyon programcısı olan Elif, cinayetleri çözmeye ve katilleri bulmaya çalışmaktadır. Elif, mutlu bir aile hayatı olduğuna inanmaktadır.

Lakin, bir gün programda işlediği vakanın kocası Erdem ile olduğunu öğrenmesi hayatının dağılmasına neden olur. Erdem başarılı bir avukattır. Elif’ten sır saklamaktan kaçınmaz.

SERKAN ALTUNORAK KİMDİR?

44 yaşındaki Serkan Altunorak, Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Güzel Sanatlar Bölümünden mezun oldu.

1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz'de Unisex Bekir, 2006 yılında İmkansız Aşk'ta Cem, yine 2006 yılında Gomeda'da Tolga, 2007 yılında Kara Duvak'ta Merdan'ı canlandıran oyuncu, 2008 yılında ise Sınıf dizisinde Umut karakterini ve DOT'ta Kürklü Merkür oyununda Eliot karakterini canlandırdı.

2009 yılında Melekler Korusun adlı dizide bir konservatuvar öğretim görevlisini canlandırdı. Fatih Akın'ın, Sezen Aksu'nun Yanmışım Sönmüşüm Ben şarkısına çektiği klipte rol aldı. Çocuklar Duymasın ve Karım ve Annem dizilerinde konuk oyuncu olarak rol almıştır.

YÜZÜNDE SİLAH PATLADI

2006 yılının Ekim ayında, Ebru Gündeş ile birlikte rol aldığı İmkansız Aşk dizisinin bir sahnesinde rol gereği Rus ruleti oynaması gerekiyordu. Tabancayı kafasına dayayan Serkan Altunorak, tetiği çektiği anda kanlar içinde yere yığılmıştı. Kuru sıkı tabancanın dolu unutulması yüzünden ağır yaralandı ve uzun süre tedavi gördü. Dizi ise yayından kaldırıldı.

2011 yılında Bir Günah Gibi dizisinde Suat karakterini oynamıştır. Yine aynı yıl yayın hayatına başlayan Muhteşem Yüzyıl adlı diziye üçüncü sezonda Taşlıcalı Yahya rolü ile dâhil olmuştur.