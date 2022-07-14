Sanalda başlayan aşklar çabuk bitiyor! En iyisi hiç dokunmayın...

Sanalda başlayan aşklar çabuk bitiyor! En iyisi hiç dokunmayın...

Birbirlerine kendilerini olmadıkları insanlarmış gibi tanıtıp, hayal kurduran bu aşklar, gerçeklerle yüzleşince hayal kırıklığına neden oluyor.

Günümüz aşkları sanal ortamlarda yazışarak başlıyor...

Pandemiyle birlikte hayatımıza nüfuz eden sosyal medya uygulamalarından flört dünyası da nasiplendi.

Birçok insan yüz yüze tanışmaya geçmeksizin yazışarak, kişinin hayal dünyasında devam ediyor.

Aylarca sadece yazışma üzerinden devam edip, sonucu evlilikle sonuçlansa da tanıştıktan sonra hayal gücünün yanılsamasıyla yüzleşip hayal kırıklığına uğrayanların sayısı da oldukça fazla.

Gerçek hayatta aşka cesareti olmayanlar şanslarını sanalda arıyor ve sonuç iki taraf için de hüsran.

Son dönem, ben ne kaçırıyorum diye o kadar çok ilişki uzmanı videosu izledim ki.Hepsi hep aynı şeyi söylüyor.

10 cümle ve tavsiyenin üzerine çıkamıyorlar:

Uzak ilişkide mutlaka her gün aramak gerek.

Ayrıldığında adamı çok arayıp bunaltmayacaksın ki adam geri dönsün.

Adama istediklerini direkt söylemeyeceksin ki şaşırsın.

Ortaya meraklandırıcı bir cümle atıp, susacaksın.

Tam bir uyum aramayacaksın ki hayal kırıklığın olmasın.

Kadın bakımlı olacak, ense açık olacak, bilek hareketleri çok önemli.

Yemek hesapları karşılık ödenecek.

Hep kadınlar haklı.

Ve erkekler fırsatçı.

Kadınlar anlayışlı birini değil kendilerini üzen birini seviyor. Hepsi bu kadar. Hep bir oyun, hep bir kurmaca, bir sonraki adıma hazırlanmaca. Çok yorucu.

Benim de kadın erkek ayırmadan tavsiyem: "Kendin ol. Açık ol. Önyargısız ol. Hep yenilen. Gülümse. Birlikte ağlayın, gülün ve gezin."

(Bayram hediyesi tavsiyeler) :))