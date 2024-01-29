Sandık Kokusu 8. bölüm fragmanı: Üvey babasıyla kaçmıştı, geri döndü! Bakın Filiz ne yapacak Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, beklenen yeni bölüm fragmanını yayınladı. Daha önce üvey babasıyla yaşadığı ilişki sebebiyle tüm tepkileri üzerine çeken Irmak, annesine geri dönüyor. Peki Filiz ne yapacak? İşte Sandık Kokusu 8. bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Sandık Kokusu, her Çarşamba reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Kadrosunda Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimleri buluşturan dizi, her bölümünde heyecanı yükseltiyor.

Başrollerinde Özge Özpirinçci ile Demet Akbağ'ın oynadığı Sandık Kokusu dizisi son bölümüyle adeta izleyicileri ekran başına kilitledi.

Diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak.

Irmak geri döndü

Irmak ile Filiz yıllar sonra yeniden karşı karşıla geliyor. Ancak Filiz'in geçmişiyle yüzleşmesi pek de kolay olmayacak gibi görünüyor.

Aynı zamanda Reha ve Tılsım arasındaki çekişme de dizinin merakla beklenen sahnelerinden biri haline geldi. Reha'nın Karsu'nun çalışmasını engellemek için yaptığı planlar, dramatik bir dönemece işaret ediyor.

Tılsım'ın ise Babada kalmaya karar vermesi ve sonra bu kararından vazgeçme isteği, izleyicileri şaşırtıyor.

İşte Sandık Kokusu 8. bölüm fragmanı...