Sarışın güzel Melisa Döngel mini eteğiyle ışıldadı! Güneş banyosu yaptı, güzelliğini gören kıskandı

Sarışın güzel Melisa Döngel mini eteğiyle ışıldadı! Güneş banyosu yaptı, güzelliğini gören kıskandı

Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan Melisa Döngel, sarıya boyattığı saçları ve güzelliği ile ışıl ışıl parlamaya devam ediyor. Döngel'e sosyal medya üzerinden yorum ve beğeni yağıyor.

18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Döngel, eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide yaşayan Döngel, ardından Arka Sokaklar dizisinde boy gösterdi.

2017-2019 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye adlı dizide Deniz Çelik Elibol karakterini canlandıran oyuncu, burada güzelliği sayesinde dikkati çekti.

Sen Çal Kapımı dizisinde ününe ün katan ve peşine Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan Melisa Döngel, sosyal medyanın aktif yüzleri arasında yer alıyor.

Güzelliği ve sarıya boyattığı saçları ile ilgi toplayan oyuncu için, sosyal medyadan övgü dolu yorumlar yapıldı.

Melisa Döngel büyüledi

Final yapan Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melisa Döngel, beyaz kombini ile büyüledi.

Mini eteği ve sarı saçlarıyla olay olan Döngel, herkesin beğendiği isimlerin başında geliyor.

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkati çeken Döngel, uzun zamandır ekranlardan uzak.

Başarılı ismin ne zaman ekrana döneceği ise hayranlaru tarafından merak ediliyor..