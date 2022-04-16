Şarkıcı Doğuş'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı!'

Aradığı aşkı ikinci evliliğinde bulan Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nı görenler, güzelliği karşısında şaşkınlık yaşadı. 2 çocuk annesi olan Hidayetkızı'nın mesleği de dikkat çekiyor.

Şarkıları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Doğuş, Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu.

Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler izleyicileri, Doğuş'un hayatını mercek altına aldı.

Orhan Baltacı ya da tanınan adıyla Doğuş, 1974'te Almanya'da doğdu. Aslen Rize, İkizdereli olan şarkıcı 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. 4 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı.

Müzik kariyerine devam eden 47 yaşındaki ünlü şarkıcı Doğuş, 2014 yılında azeri güzel Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girdi.

Çift, 2016 yılında Aras ve Aslan adlarında ikiz çocuk sahibi oldu.

Savaş muhabiri ve spikerlik yapıyor

Gözlerden uzak yaşayan Hidayetkızı'nın mesleği, duyanları şaşırttı.

Azerbaycan'da 'Sen Tek Değilsin' isimli program yapan Hoşkedem Hidayetkızı, Azerbaycan'ın en ünlü kadın spikerlerinden birisi.

Uzun yıllar Hazar TV'de çalışan Hoşkedem Hidayetkızı, savaş muhabirliği yapıyor. Hidayetkızı, 2020 yılında Azerbaycan'da gerçekleşen Dağlık-Karabağ Savaşı'nda, yaşanan son durumu günlerce ekranlardan aktarmıştı.

Güzelliği beğeni topladı

46 yaşındaki Hidayetkızı, 2 çocuk doğurmasına rağmen fitliği ve güzelliği ile dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Sarı saçları, uzun boylu ve alımlı pozlarıyla güzelliğini öne çıkaran ünlü isme beğeni ve yorum yağıyor.