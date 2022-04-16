Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
595.722
-0.13%
BTXN Coin
31.33
1.22%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Şarkıcı Doğuş'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı!'

    Aradığı aşkı ikinci evliliğinde bulan Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nı görenler, güzelliği karşısında şaşkınlık yaşadı. 2 çocuk annesi olan Hidayetkızı'nın mesleği de dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 17:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şarkıcı Doğuş'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı!'

    Şarkıları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Doğuş, Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu.

    Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler izleyicileri, Doğuş'un hayatını mercek altına aldı.

    Orhan Baltacı ya da tanınan adıyla Doğuş, 1974'te Almanya'da doğdu. Aslen Rize, İkizdereli olan şarkıcı 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. 4 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı.

    Müzik kariyerine devam eden 47 yaşındaki ünlü şarkıcı Doğuş, 2014 yılında azeri güzel Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girdi.

    Çift, 2016 yılında Aras ve Aslan adlarında ikiz çocuk sahibi oldu.

    Savaş muhabiri ve spikerlik yapıyor

    Gözlerden uzak yaşayan Hidayetkızı'nın mesleği, duyanları şaşırttı.

    Azerbaycan'da 'Sen Tek Değilsin' isimli program yapan Hoşkedem Hidayetkızı, Azerbaycan'ın en ünlü kadın spikerlerinden birisi.

    Uzun yıllar Hazar TV'de çalışan Hoşkedem Hidayetkızı, savaş muhabirliği yapıyor. Hidayetkızı, 2020 yılında Azerbaycan'da gerçekleşen Dağlık-Karabağ Savaşı'nda,  yaşanan son durumu günlerce ekranlardan aktarmıştı.

    Şarkıcı Doğuş un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! Azerbaycan ın Müge Anlı sı! #1

    Güzelliği beğeni topladı

    46 yaşındaki Hidayetkızı, 2 çocuk doğurmasına rağmen fitliği ve güzelliği ile dikkat çekiyor.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

    Sarı saçları, uzun boylu ve alımlı pozlarıyla güzelliğini öne çıkaran ünlü isme beğeni ve yorum yağıyor.

    Şarkıcı Doğuş un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! Azerbaycan ın Müge Anlı sı! #2

    Şarkıcı Doğuş un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! Azerbaycan ın Müge Anlı sı! #3

    Şarkıcı Doğuş un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! Azerbaycan ın Müge Anlı sı! #4

    Şarkıcı Doğuş un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! Azerbaycan ın Müge Anlı sı! #5

    Şarkıcı Doğuş un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! Azerbaycan ın Müge Anlı sı! #6

    Şarkıcı Doğuş un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! Azerbaycan ın Müge Anlı sı! #7

    Şarkıcı Doğuş un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! Azerbaycan ın Müge Anlı sı! #8

     

     


    İlginizi Çekebilir

    Evim şirketleri mağdurlarının beklediği kanun yürürlüğe girdi
    Gündem

    Evim şirketleri mağdurlarının beklediği kanun yürürlüğe girdi

    Kayserispor ve Rizespor yenişemedi
    Futbol

    Kayserispor ve Rizespor yenişemedi

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Görüş Bildir