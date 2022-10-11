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    • Şarkıcı Ebru Polat açtıkça açtı! Ceketinin düğmelerini açarak verdiği poz olay oldu: "Analar neler doğurmuş"

    Şarkıcı Ebru Polat açtıkça açtı! Ceketinin düğmelerini açarak verdiği poz olay oldu: "Analar neler doğurmuş"

    Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça konuşuluyor. Polat, bu kez ceketinin düğmelerini açarak verdiği pozla olay yarattı.
    • 11.10.2022 - 13:03
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    Şarkıcı Ebru Polat açtıkça açtı! Ceketinin düğmelerini açarak verdiği poz olay oldu: 'Analar neler doğurmuş'

    Yayınladığı şarkıları ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat,  sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çeken isim, şimdilerde sosyal medyada sıklıkla aktifliğini sürdürüyor.

    Şarkıcı Ebru Polat açtıkça açtı! Ceketinin düğmelerini açarak verdiği poz olay oldu: 'Analar neler doğurmuş' #1

    1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Polat'ın, küçük yaşlarda bale eğitimi aldığı ve koroda yer aldığı biliniyor. 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamlayan isim, bir süre avukat olarak da görev almıştır. Sonrasında Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans yapan Polat, pek çok şarkı ve single çalışması yaptı.

    Şarkıcı Ebru Polat açtıkça açtı! Ceketinin düğmelerini açarak verdiği poz olay oldu: 'Analar neler doğurmuş' #2

    Ceketinin düğmelerini açarak poz verdi!

    Son olarak 2022 yılında Hokkabaz isimli single'ını yayınlayan isim, Instagram'da ceketinin düğmelerini açarak verdiği pozla olay oldu. Ünlü şarkıcının paylaştığı pozuna takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

    Şarkıcı Ebru Polat açtıkça açtı! Ceketinin düğmelerini açarak verdiği poz olay oldu: 'Analar neler doğurmuş' #3

    İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Şarkıcı Ebru Polat açtıkça açtı! Ceketinin düğmelerini açarak verdiği poz olay oldu: 'Analar neler doğurmuş' #4

    Şarkıcı Ebru Polat açtıkça açtı! Ceketinin düğmelerini açarak verdiği poz olay oldu: 'Analar neler doğurmuş' #5

    Şarkıcı Ebru Polat açtıkça açtı! Ceketinin düğmelerini açarak verdiği poz olay oldu: 'Analar neler doğurmuş' #6

    Şarkıcı Ebru Polat açtıkça açtı! Ceketinin düğmelerini açarak verdiği poz olay oldu: 'Analar neler doğurmuş' #7

    Şarkıcı Ebru Polat açtıkça açtı! Ceketinin düğmelerini açarak verdiği poz olay oldu: 'Analar neler doğurmuş' #8

    Şarkıcı Ebru Polat açtıkça açtı! Ceketinin düğmelerini açarak verdiği poz olay oldu: 'Analar neler doğurmuş' #9


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