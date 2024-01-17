Şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Polis soruşturma başlattı... Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi Özlem Akman 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay hakkında soruşturma başlatıldı...

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Şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi Özlem Akman, dün gece saatlerinde 11. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 20 katlı rezidansta ailesiyle birlikte yaşayan güzellik uzmanı Özlem Akman, iddiaya göre 11. kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Özlem Akman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay anında evde bulunan şarkıcı Esra Akman ile erkek arkadaşı ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Akman ile erkek arkadaşının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.