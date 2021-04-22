Şarkıcı Gülay kimdir? Demet ve Alişan konuğu Gülay Sezer'in biyografisi..

Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla milyonlara adını duyuran Gülay, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Peki Gülay kimdir? Gülay Sezer kaç yaşında, nereli, hastalığı nedir?

Demet ve Alişan'ın bugünkü canlı yayın konuğu olan şarkıcı Gülay Sezer kimdir merak konusu oldu. Seyirciler Gülay'ın hayatına dair bilgileri araştırmaya başladı.

Şarkıları ile birçok başarıyla imza atan Türk müziğinin sevilen ismi Gülay daha önce iki kez kanseri yenmeyi başardı.

Peki, Gülay kimdir, kaç yaşındadır? Gülay ne kanseriydi? Gülay Sezer'in merak edilen hayatı ve albümleri...

GÜLAY SEZER KİMDİR?

Gülay Sezer ya da bilinen adı ile Gülay, 24 Mayıs 1970'de İstanbul'da doğdu. Müzik hayatına, beş yaşında iken babası, ünlü müzisyen ve besteci Eyüp Ercan Sezer’in bağlama ile çaldığı türkülere eşlik etmesiyle başladı ve onun tarafından eğitildi.

Uzun yıllar diş teknisyenliği yapan sanatçı müziğe olan tutkusundan dolayı 2000 yılında bırakıp, 2001 yılında Kuzey Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde kompozisyon eğitimi almaya başladı. Bu şekilde hevesle başladığı bölümden 2007 yılında birincilikle mezun oldu.

Gülay'ın, Gülay Sezer adıyla 1988'de çıkardığı arabesk albümü "Her Akşam"ı, 1995 yılında BMG Müzik'ten çıkan "Cesaretin Var mı?" ve 1997'de yine BMG'den çıkan Bir Sevi Masalı adlı pop albümleri izledi. Daha sonra BMG Müzik'ten ayrılan Gülay, albüm çalışmalarına ara vererek 1999 yılında BRT Televizyonu için "Damlalar" isimli halk müziği programını hazırlayıp sundu.

2001 yılında Kalan Müzik'ten Damlalar, 2003 yılında Damlalar 2 adlı halk müziği albümlerini ve 2005 yılının başında da Adı Yok isimli pop albümünü çıkardı.

2006 yılında Seyhan Müzik imzasıyla Dalgalar isimli halk müziği albümünü, 2011 yılında ise yine bir pop albümü olan Aşkhane'yi çıkardı. Bunun dışında İstanbul Kanatlarımın Altında adlı filmin "Aşk" adlı şarkısının sözlerini yazdı ve seslendirdi. Ayrıca Yaşama Hakkı adlı filmin aynı adı taşıyan şarkısının sözlerini yazdı ve seslendirdi. Hamam isimli film için "İstanbul Uyurken" adlı besteyi ve tüm bunların yanında birçok televizyon dizisinin jeneriklerini seslendirdi.

Gülay, Konya Selçuk Üniversitesi'nden 3 yıl boyunca müzik dalında "Yılın İletişimcileri" ödülünü, 1996 yılında "İFA Müzik Ödülü"nü, 2000 yılında Motif Halk Bilim Ödülleri'nden "Müziğe Teşvik" ödülünü, yine 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği'nden "Yılın Programcısı" ödülünü, 2001 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nden "En İyi Halk Müziği Programı" ödülünü, 2007'de "34. Altın Kelebek En İyi Türk Kadın Solisti Ödülü"nü aldı.

GÜLAY EVLİ Mİ?

15 Şubat 2015 tarihinde, müzisyen Serkan Boran ile evlenen Gülay'ın 1992 doğumlu Nilban adında bir kızı vardır.

GÜLAY'IN HASTALIĞI NEDİR?

Gülay, birer sene aralıklarla böbrek ve rahim kanserine yakalanmıştı. Fakat sanatçı uzun süren tedavileri sonrasında iki kez kanseri yenmeyi başardı.