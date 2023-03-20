Şarkıcı Güllü resmen iğne ipliğe döndü! 90 kilo birden veren ismin son hali şaşırttı Bir döneme damgasını vuran ve şarkılarıyla tanınan Güllü, 'Bendeki Sen' isimli yeni şarkısını yayınladı. Daha önce 70 kilo verdiği bilinen Güllü'nün son hali görenleri şaşırttı. Ünlü isim adeta iğne ipliğe döndü.

Şimdilerde 49 yaşında olan şarkıcı Güllü'nün son hali görenleri şaşırttı. Bir döneme damga vuran ve arabesk şarkılarıyla tanınan Güllü değişimi ile herkesi büyüledi. Daha önce kilolarıyla başı dertte olduğu bilinen Güllü'nün 70 kilo verdiği biliniyordu.

Şarkıcı Güllü adeta iğne ipliğe döndü!

Gerçek adı Gül Tut olan Güllü, 15 Ekim 1973 tarihinde Kasımpaşa, Beyoğlu'nda dünyaya gelmiştir. Roman asıllı olduğu bilinen Türk fantezi müziği ses sanatçısı 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu.

Ünlü isim verdiği kiloların ardından imajını da tamamen yeniledi. Güllü'nün son halini görenler ise ünlü isme "Çok güzel olmuş", "Resmen erimiş" yorumlarında bulundu.

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo veren ismin 20 kilo daha verdiği ve toplamda 90 kilo verdiği ortaya çıktı.

İşte sanatçı Güllü'nün son hali...