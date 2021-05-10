Şarkıcı Haktan kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Haktan Canevi'nin biyografisi..

Küçük yaşlarda TRT Çocuk Korosu'na giren Haktan, Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konukları arasında yer alıyor. İzleyiciler, Haktan Canevi kimdir? sorusuna yanıt arıyor. İşte biyografisi..

Sibel Can, Hakan Altun ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konuğu Şarkıcı Haktan, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Arabesk müziğin en güçlü isimlerinden biri olan şarkıcı Haktan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Haktan kimdir? İşte, Şarkılar Bizi Söyler konuğu Şarkıcı Haktan Canevi'nin biyografisi...

HAKTAN CANEVİ KİMDİR?

14 Kasım 1973 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Haktan'ın annesi keman virtüözü ve TRT sanatçısı Nursal Ünsal Canevi, babası kânun sanatçısı Ahmet Canevi'dir. Haktan, Nida Ünsal ve sesini enstrüman gibi kullanabilen Niran Ünsal'ın kardeşidir.

Beş yaşındayken radyoda dinlediği ve ezberlediği Rodrigo'nun gitar konçertosunu babasına mırıldanması sonrasında, babasının kendisine aldığı gitarla müziğe başlayan Haktan Canevi, yedi yaşında TRT Çocuk Korosu'na girmiştir.

Dokuz yaşına geldiğinde annesiyle birlikte profesyonel olarak sahne almaya başlamıştır. Kendisini bu yüzden 'yorumcu ve sahne sanatçısı' olarak tanımlamaktadır.

Sahneden aldığı hazzı televizyon ve stüdyo çalışmalarından almadığını belirtmiştir. Bu nedenle albüm yapma fikrine yıllarca sıcak bakmamış ve sahne çalışmalarına devam etmiştir.

''Yorumlar' adlı ilk albümünü 2006 yılında dinleyicileriyle buluşturan Haktan, bu albümden ''Bekleme Artık'' ve ''Arapsaçı'' şarkılarına klip çekmiştir.

Kendine has, alışılmadık yorumuyla müzik camiasında tartışma konusu olmuş ve müziği hissettiği şekilde, kalıplara bağlı kalmadan yorumlamıştır.

İlk albümünden sonra pek çok televizyon programına konuk olarak canlı yayında şarkılar söyleyen Haktan, iki kez evlenmiş ve bir oğlu vardır.

2013 yılında Müslüm Gürses anısına hazırlanan ''Baba Şarkılar'' albümünde ''Bir Mana Var'' isimli şarkıyı yorumlamış ve kısa bir süre sonra bu şarkının klibi yayımlanmıştır.

Aynı yıl Babadır Tatlıöz'ün single projesi dahilinde ''Bir Ben Bir İstanbul'' ve ''Mahşer Yeri'' isimli iki şarkıyı yorumlamıştır. ''Bir Ben Bir İstanbul'' şarkısına klip çekmiş ve müzik kanallarında yayımlanmıştır.

Müslüm Gürses ''Baba Şarkılar II'' isimli albümde ''Unuttum'' isimli şarkıyı seslendiren Haktan, 2014 Haziran'da babasına ithaf ettiği maxi single çalışması Canevi'mden'i yine farklı bir konsept ve tarzda dinleyicileriyle buluşturmuştur.

Eşi ve menajeri İlknur Canevi ile Haktan'ın beraber yaptığı ''Hayat Dolu Çocuklardık'' şarkısının klibi sanatçının, çocukluk anılarının yansımasıyla müzik severlerle buluşmuştur.

HAKTAN'IN ŞARKILARI