Şarkıcı Hatice'den Dilan Polat'a olay sözler: "Son pişmanlık neye yarar" Kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat hakkında Şarkıcı Hatice sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan yaptığı yorum gündeme bomba gibi düştü.

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Dilan Polat’ın sosyal medyaya yansıttığı gösterişli hayatı savcılığı harekete geçirmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kara para aklama, vergi kaçırma gibi birçok suçtan yargılanan Dilan Polat, Engin Polat ve ailesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polat ailesiyle ilgili her geçen gün yeni detaylar gündeme gelmeye devam ederken, ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu.

90’lı yıllara damgasını vuran Şarkıcı Hatice, Dilan Polat ile ilgili sosyal medya hesabından yorum yaptı.

Dilan Polat yorumu gündeme oturdu

Şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından Dilan Polat ile ilgili yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi:

"İçeriye girince mi vicdanlarınız kabardı. Allah aşkına ortada bir suç var. Evlatlarını düşünen aile attığı adıma, yediği lokmaya dikkat eder. Son pişmanlık neye yarar? Geçmiş olsun artık."