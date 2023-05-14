Şarkıcı Hatice'nin sandık kombini sosyal medyayı salladı! Köpeğiyle oy kullandı.. Ünlü şarkıcı Hatice oy verirken verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Hatice'nin tarzı sosyal medyada gündem oldu. İşte Hatice'nin paylaşımı..

Tüm Türkiye'de oy verme işlemi devam ediyor. Ülkemizin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçimlere katılım üst seviyede.

Ünlü isimlerde sandık başına giderek oylarını kullanmaya devam ediyor.

Şarkıcı Hatice oy kullanırken verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Hatice'nin tarzı sosyal medyada gündeme oturdu.

Instagram hesabından sandık başında verdiği pozları paylaşan Hatice gönderisine şu notu ekledi;

"Günaydın ; Atam , bugün her günden daha farklı içim , çocuk gibi. Senin için süslendim, beyazlara büründüm , bilirim sen lacivertin dışındaki bütün renkleri seversin. Yeşile hayranlığını da bilirim. En sevdiğin şairlerden “Faruk Nafiz Çamlıbel”in yeşil hem de şiiri kulağımda ve temenni ediyorum ki bugün hak hukuk adalet kazanacak. Bugün dürüstlük kazanacak ,bugün demokrasi canlanacak , bugün sen kazanacaksın. İlmek ilmek duvarını ördüğün bu Ülkenin insanları yani bizler seni yattığın yerde şahlandıracağız.Bugün anneler günü, Sen biz kadınlar için ne diyordun ; “Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın"

İşte Hatice'nin o pozları