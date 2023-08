Şarkıcı Inna'dan markette cesur pozlar! Sevgilisiyle... Dünyaca ünlü şarkıcı Inna, sevgilisini öpmeye doyamadı.

ensonhaber.com

Caliente, Sun is Up, Rock My Body, Hot gibi şarkılarıyla dünyaya nam salan şarkıcı Inna, sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

36 yaşındaki Inna, Türkiye'de de sık sık konserler veriyor.

Instagram hesabından paylaşım yapan Inna, son kareleriyle şaşırttı.

Rumen şarkıcı, sevgilisiyle markete gitti.

Dudağını yaladı

Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Inna, öpücüklere boğdu.

Markette samimi anlarını paylaşan ünlü şarkıcı, beğeni yağmuruna tutuldu.