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    Simge Sağın dekolteli transparan elbisesiyle mest etti! 'Gülşen ablasının izinde'

    Simge Sağın sahne kıyafeti ile sosyal medyada gündeme geldi.İşte Simge'nin beğeni toplayan sahne kıyafeti..
    • 25.08.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 14:47
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    Simge Sağın dekolteli transparan elbisesiyle mest etti! 'Gülşen ablasının izinde'

    Ünlü şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.Simge sün akşam verdiği bir konserde giydiği kıyafet ile beğeni topladı.

    Cesur sahne kıyafetleri ile bilinen Simge sosyal medyayıda aktif şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.Sİmge konserlerinde giydiği kıyafetleri sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

    Instagram'da 1.4 milyon takipçisi bulunan Simge Sağın sık sık paylaştığı fotoğraflar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

    Başarılı kariyeri ile isminden söz ettiren 41 yaşındaki Simge Sağın güzelliği ilede dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Simge'nin sahne kıyafetine bir takipçisinin yaptığı "Gülşen ablasının izinde" yorumu dikkat çekti.

    İşte Simge'nin son instagram paylaşımları..

    Simge Sağın dekolteli transparan elbisesiyle mest etti! Gülşen ablasının izinde #1

    Simge Sağın dekolteli transparan elbisesiyle mest etti! Gülşen ablasının izinde #2

    Simge Sağın dekolteli transparan elbisesiyle mest etti! Gülşen ablasının izinde #3

    Simge Sağın dekolteli transparan elbisesiyle mest etti! Gülşen ablasının izinde #4

    Simge Sağın dekolteli transparan elbisesiyle mest etti! Gülşen ablasının izinde #5


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