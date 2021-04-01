Şarkılar Bizi Söyler neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman?

Şarkılar Bizi Söyler neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayımlanan Şarkılar Bizi Söyler programını yayın akışında göremeyen izleyiciler, 'Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu, neden yok?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Sibel Can, Hakan Altun ve klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekranlara gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, Kanal D yayın akışında yer almadı.

Bunun üzerine programın sıkı takipçileri, 'Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu, neden yok?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu, neden yok? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar..

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Her hafta perşembe akşamları ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler programı, bugün Kanal D yayın akışında yer almadı. Onun yerine yabancı sinema Bumblebee ekrana gelecek.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği belli oldu. Show programı, artık pazartesi akşamları saat 20.00'da ekrana gelecek.

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta, Türkiye'nin ünlü sanatçısı Ferdi Özbeğen şarkıları söylenecek ve programın bu haftaki konuğu ünlü komedyen Ata Demirer olacak.