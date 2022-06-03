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    • Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 4 Haziran Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 4 Haziran Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Kanal D ekranlarında yayınlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 50'nci bölüm konukları belli oldu. İşte 4 Haziran 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler 51. bölüm konukları...
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 13:46
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    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 4 Haziran Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her bölümüyle izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor.

    4 Haziran 2022 Cumartesi akşamı 51'inci bölümüyle Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

    Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

    Peki, Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 4 Haziran 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler 51. bölüm konukları...

    Şarkılar Bizi Söyler 51. bölüm konukları belli oldu

    Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 4 Haziran Cumartesi akşamı da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak.

    Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programın bu haftaki bölümünde, Türk halk müziğinin unutulmaz eserleri söylenecek, “Yaşayan Türküler” konseptli programın açılışı “Ayaş yolları” türküsüyle yapılacak.

    Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ise Anadolu müziğinin usta ismi Hüseyin Turan, Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi İsmail Altunsaray ve Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Ender Balkır olacak.

    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 4 Haziran Şarkılar Bizi Söyler konukları #1


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