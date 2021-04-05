Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 5 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları..

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 5 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları..

Müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, yeni yayın gününde izleyicisine keyifli anlar yaşatacak. Bu akşam ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları merak ediliyor.

Sibel Can, Hakan Altun ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekranlara gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, yeni yayın gününde izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak.

6. bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Her bölümde ünlü isimleri konuk alan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler'de Türkiye'nin ünlü sanatçısı Ferdi Özbeğen şarkıları söylenecek. İşte, 5 Nisan Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları..

5 NİSAN ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler programı, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici sunumuyla keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Sevilen program artık yeni yayın gününde yani pazartesi günleri saat 20:00'da yayımlanacak.

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programda 5 Nisan teması ise Türk Müziği’nin efsanesi Ferdi Özbeğen şarkıları oldu. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümde konuk olacak isim ise ünlü komedyen Ata Demirer.

Ferdi Özbeğen’in seslendirdiği şarkıları yorumlayacak olan Ata Demirer, Ferdi Özbeğen’in sembolü haline gelen kuyruklu beyaz piyanoya oturacak. Ünlü komedyen piyano başındaki resitaline Ferdi Özbeğen’in ölümsüzleştirdiği “Gündüzüm Seninle” şarkısıyla başlayacak.