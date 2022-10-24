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Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 55. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 29 Ekim konukları!

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 55. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 29 Ekim konukları!

Birbirinden güzel şarkılar ve konuklarla Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler, 29 Ekim Cumartesi günü sürpriz isimlerle ekrana gelecek. Peki yeni bölüm konukları kim? İşte 55. bölüm fragmanı...