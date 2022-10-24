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- Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 55. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 29 Ekim konukları!
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 55. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 29 Ekim konukları!
- 24.10.2022 - 10:47
- Güncelleme : 24.10.2022 - 10:47
Şarkılar Bizi Söyler, Kanal D ekranlarında Hakan Altun, Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici sunumuyla izleyici karşısına çıkıyor.
Her hafta farklı konukları ve müzik konseptiyle izleyicileri adeta büyülüyor.
Geçtiğimiz Cumartesi günü yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler, büyük bir ilgi gördü.
Yeni sezonun ilk bölümünde İzel - Çelik - Ercan konuk olmuştu. Şarkılarıyla seyircilere eğlenceli dakikalar yaşattı.
Reyting rekorları kıran Şarkılar Bizi Söyler programının gelecek hafta konukları ise merak konusu oldu.
Programın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 29 Ekim 2022 Cumartesi günü konukları...
Yeni bölüm konukları kim?
Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölümünde Fatih Kısaparmak, Şebnem Kısaparmak ve Kaan Kısaparmak konuk olacak. Kısaparmak hayranları yeni bölümü heyecanla bekliyor. İşte fragmanı...
Şarkılar Bizi Söyler 55. bölüm fragmanı İZLE