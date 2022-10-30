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Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 56. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 5 Kasım konukları!

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 56. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 5 Kasım konukları!

Birbirinden güzel şarkılar ve konuklarla Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler, 5 Kasım Cumartesi günü sürpriz isimlerle ekrana gelecek. Peki yeni bölüm konukları kim? İşte 56. bölüm fragmanı...