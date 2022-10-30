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    • Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 56. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 5 Kasım konukları!

    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 56. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 5 Kasım konukları!

    Birbirinden güzel şarkılar ve konuklarla Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler, 5 Kasım Cumartesi günü sürpriz isimlerle ekrana gelecek. Peki yeni bölüm konukları kim? İşte 56. bölüm fragmanı...
    • 30.10.2022 - 13:03
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    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 56. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 5 Kasım konukları!

    Şarkılar Bizi Söyler, Kanal D ekranlarında Hakan Altun, Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici sunumuyla izleyici karşısına çıkıyor.

    Her hafta farklı konukları ve müzik konseptiyle izleyicileri adeta büyülüyor.

    Geçtiğimiz Cumartesi günü yeni sezonun ikinci bölümüyle ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler, büyük bir ilgi gördü.

    Yeni sezonun ikinci bölümünde Fatih Kısaparmak ve ailesi konuk olmuştu. Şarkılarıyla seyircilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

    Reyting rekorları kıran Şarkılar Bizi Söyler programının gelecek hafta konukları ise merak konusu oldu.

    Programın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 5 Kasım 2022 Cumartesi günü konukları...

    Yeni bölüm konukları kim?

    Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölümünde Selami Şahin konuk olacak. Selami Şahin hayranları yeni bölümü heyecanla bekliyor. İşte fragmanı...

    Şarkılar Bizi Söyler 56. bölüm fragmanı İZLE

    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 56. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 5 Kasım konukları! #1


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