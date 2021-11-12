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    Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 13 Kasım yeni bölüm konukları

    Kanal D'nin müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 13 Kasım 2021 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 11:22
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    Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 13 Kasım yeni bölüm konukları

    Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, yeni sezonunda da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

    24. bölümüyle yarın akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

    Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

    Peki, izleyiciyi müziğe doyuran Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 13 Kasım 2021 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları...

    13 KASIM ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

    Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 13 Kasım Cumartesi akşamı, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programda bu hafta, Karışık Kaset konsepti olacak. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları; Yılmaz Erdoğan, Ceylan Ertem, Kalben ve Gripin oluyor.

    Şarkılar Bizi Söyler de bu hafta kimler var? 13 Kasım yeni bölüm konukları #1

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