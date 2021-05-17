Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 17 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları..

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 17 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları..

Kanal D'nin müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, 17 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte detaylar...

Sibel Can, Hakan Altun ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, bu hafta da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

12. bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

Peki, izleyiciyi müziğe doyuran Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 17 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları...

17 MAYIS ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 17 Mayıs Pazartesi akşamı, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programda bu hafta, Türk Pop Müziği'nin sevilen sanatçısı Yıldız Tilbe’nin şarkıları söylenecek. Vazgeçtim, Delikanlım, Haberin Olsun, Yürü Anca Gidersin gibi Yıldız Tilbe’nin en sevilen şarkıları Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici tarafından yorumlanacak.

Müzik keyfinin doruklara çıkacağı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ise İrem Derici, Kutsi, Derya Uluğ ve Melek Mosso oluyor.

Klarnetin virtüözü Hüsnü Şenlendirici’nin çaldığı oyun havasında dans eden Melek Mosso, Derya Uluğ ve İrem Derici’nin bu anları herkese keyifli dakikalar yaşatacak.