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    • Şarkılar Bizi Söyler'de ünlü akını! 60. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 3 Aralık 2022 konukları...

    Şarkılar Bizi Söyler'de ünlü akını! 60. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 3 Aralık 2022 konukları...

    Birbirinden güzel şarkılar ve konuklarla Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler, sürpriz isimlerle izleyici karşısına çıkacak. 60. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm konukları…
    • 28.11.2022 - 13:00
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    Şarkılar Bizi Söyler'de ünlü akını! 60. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 3 Aralık 2022 konukları...

    Şarkılar Bizi Söyler, Kanal D ekranlarında Hakan Altun, Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici sunumuyla izleyici karşısına çıkıyor.

    Her hafta farklı konukları ve müzik konseptiyle izleyicileri adeta büyülüyor.

    Her hafta cumartesi günleri eğlenceli bölümleriyle ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler, yine büyük bir ilgi gördü.

    Dün akşam yayınlanan bölümde İrem Derici, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Sinan Akçıl, Erkan Petekkaya konuk olmuştu. Şarkılarıyla seyircilere eğlenceli dakikalar yaşattılar.

    Reyting rekorları kıran Şarkılar Bizi Söyler programının gelecek hafta konukları ise merak konusu oldu.

    Programın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 3 Aralık 2022 Cumartesi günü konukları...

    Yeni bölüm konukları kim?

    Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölümünde Haluk Levent, Melek Mosso, Özgür Can Çoban konuk olacak. Programın hayranları yeni bölümü heyecanla bekliyor. İşte fragmanı...

    Şarkılar Bizi Söyler 60. bölüm fragmanı İZLE

    Şarkılar Bizi Söyler de ünlü akını! 60. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 3 Aralık 2022 konukları... #1


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