Şarkılar Bizi Söyler'e ünlü yağacak! İşte Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları

Şarkılar Bizi Söyler'e ünlü yağacak! İşte Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları

Kanal D ekranlarında yayınlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 50'nci bölüm konukları belli oldu. İşte 28 Mayıs 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler 50. bölüm konukları...

Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her bölümüyle izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor.

28 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı 50'nci bölümüyle Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

Peki, Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 28 Mayıs 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler 50. bölüm konukları...

Şarkılar Bizi Söyler 50. bölüm konukları

Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 28 Mayıs Cumartesi akşamı da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak.

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programın bu haftaki bölümünde, "90'lardan Günümüze" konsepti yaşanacak.

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ise onca Evcimik, Yeşim Salkım, Metin Özülkü ve Ferda Anıl Yarkın olacak.

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "90'lardan Günümüze" konsepti yaşanacak. Programın bu haftaki konukları ise Yonca Evcimik, Yeşim Salkım, Metin Özülkü ve Ferda Anıl Yarkın oluyor.