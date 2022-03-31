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    • Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 2 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 2 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Kanal D'de yayınlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte 2 Nisan 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları...
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 19:24
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    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 2 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her bölümüyle izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor.

    2 Nisan 2022 Cumartesi akşamı 43. bölümüyle Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

    Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

    Peki, izleyiciyi müziğe doyuran Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 2 Nisan 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları...

    2 NİSAN 2022 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

    Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 2 Nisan 2022 Cumartesi akşamı da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak.

    Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programın bu haftaki bölümünde, ''Türk Halk Müziği'' gecesi yaşanacak.

    Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ise Bedia Akartürk, Orhan Ölmez, Sümer Ezgü ve Grup Laçin olacak.

    Şarkılar Bizi Söyler in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 2 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları #1


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