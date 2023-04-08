Şarkılarıyla bir neslin aklına kazınmışlardı! Cankan üyelerinin son halleri görenleri şaşırttı 2000'li yıllara damgasını vuran ve Yar Yar, Yaranamadım, Kıvıra Kıvıra gibi şarkılarıyla bilinen ünlü Cankan grubu, seneler sonra değişimiyle görenleri şaşırttı. Aradan geçen uzun yıllar sonra ekranlara geri dönen ikiliyi görenler "Zaman onları değiştirmemiş" yorumunda bulundu.

2000'li yıllarda yayınladıkları şarkılarla akıllara kazınan ve farklı tarzlarıyla dikkat çeken Cankan grubu, hem müzikleri hem de dansları ile kendilerinden çokça bahsettirmişlerdi. Grubun üyeleri Malik Ayhan'ın ve Fatih Altıntaş, yıllar sonra bir araya geldi.

Cankan üyelerinin değişimi görenleri hayrete düşürdü

İki üyeden oluşan Cankan Grubu'nun yeni şarkılarıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlandığı biliniyor. Bir döneme damga vurmuş olan ikilinin yıllar sonraki değişimleri ise görenleri hayrete düşürüyor.

İkilinin 1998 yılında müzik camiasına giriş yaptığı biliniyor. Cankan Grubu üyeleri, Yaranamadım, Yar Yar gibi şarkılarıyla ve danslarıyla şöhret olmuşlardı.

2008 senesinde aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Malik Ayhan ve Fatih Altıntaş'ın yer aldığı grup çatışma yaşayarak dağılmıştı. Sonrasında ise Malik Ayhan, müzik kariyerini tek başına sürdüreceğini duyurmuştu.

İkilinin ayrılığı oldukça uzun sürmüştü. Ancak Cankan Grubu 2022 yılında yeniden bir araya gelmiş ve "Yana Yana" isimli şarkılarını yayınlamışlardı.

Grup üyelerinden Malik Ayhan'ın şu anda 46 yaşında olduğu biliniyor.

İşte Cankan üyelerinden Malik Ayhan ve Fatih Altıntaş'ın yıllar içindeki değişimi...