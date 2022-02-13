Şaşırtan gerçek! Büşra Pekin, bakın hangi ülkede doğmuş...

Dilberay filminde başrolü üstlenen oyuncu Büşra Pekin, hayatı ve kariyeriyle dikkatleri çekerken, doğum yerini öğrenenler ise şaşkınlık yaşıyor. İşte Büşra Pekin'in memleketi ve doğduğu ülke...

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adını duyuran ve Havuçlu Anne tiplemesiyle büyük başarı toplayan oyuncusu Büşra Pekin, yeteneklerini sergilemeye devam ediyor.

Beyazperdeye uyarlanan Dilberay'ın hayatında başrolü üstlenen oyuncu Pekin, performansı ile bir kez daha alkış topladı.

Kamera önünde olduğu kadar, prodüksiyon ve yapım kısmına da ilgili olan Pekin, Türkiye ve Amerika arasında mekik dokuyor.

Filmi izleyen seyirciler, Büşra Pekin'e dair bilgileri araştırırken dikkat çekici bir gerçekle karşılaşıyor.

Ailesinin İzmir'de olduğunu söyleyen oyuncu, Türk topraklarından çok uzakta bir yerde dünyaya gelmiş.

SUUDİ ARABİSTAN DOĞUMLU

30 Haziran 1982 yılında dünyaya gelen Büşra Pekin, o yıllarda babasının görevi nedeniyle Suudi Arabistan'daymış.

39 yaşındaki oyuncu, 5 yıl boyunca Suudi Arabistan'da yaşadıktan sonra İzmir'e tamamen dönüş yaptıklarına söylüyor.