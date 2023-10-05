Şaşırtan ilişki! Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı ve Umut'u meğer yıllardır... Kızılcık Şerbeti dizisinin Nursema'sı Ceren Karakoç ve Umut’u Serkan Tınmaz hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

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Show Tv’nin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezona damga vurmaya devam ediyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıçi Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı dizide her bir karakter dikkat çekiyor.

Nursema’yı canlandıran Ceren Karakoç ve Umut’u oynayan Serkan Tınmaz ikilisi ise beğeni toplayanlar arasında.

Sosyal hayatlarında da görüşmeye devam eden Karakoç ve Tınmaz hakkında şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı.

Ceren Karakoç ve Serkan Tınmaz'ın biyografilerine bakanlar o detaya inanamadı.

İki dost

Meğer ünlü oyuncular 18 Mart Üniversitesi oyunculuk bölümünden beri yakın arkadaşlarmış.

Yıllar sonra ilk kez aynı projede yaralan Ceren Karakoç ve Serkan Tınmaz yılların dostluğu paylaşıyor.