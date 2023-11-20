Şaşkınlık yaratan Tiktok yayını! Dekolteli kadın, 13 bin lira kazandı... Sosyal medya platformu Tiktok'ta dekolte vererek yayın açan bir kullanıcı, topladığı paralarla herkesi şaşırttı.

ensonhaber.com

Tiktok, bazı kullanıcılar için ciddi bir gelir kapısı oluyor.

Ünlülerden fenomenlere kadar binlerce kişi yayın açarak para kazanıyor.

Ancak bu kez, görenler şaşkınlık yaşadı.

Gömleğinin düğmelerini açarak kamera karşısına geçen bir kadın, değişik hareketler sergileyerek takipçilerinin kendisine hediye göndermelerini istedi.

Yayının sonunda kadının hesabına 13 bin lira değerinde hediye gönderildi.

Sözleri şoke etti

Yayın esnasında göğüslerini sergilemekten çekinmeyen kadın, garip hareketler sergileyerek yorumlara yanıt vermekten de geri durmadı.

Kadın, kendisine son düğmesini açması yönünde gelen yorumlara ise "Araladım daha ne yapayım?" şeklinde yanıt verdi.