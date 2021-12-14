Savaş ve Barış! İsmail Hacıoğlu, Mahkum dizisinde iki karakteri canlandırıyor...

Savaş ve Barış! İsmail Hacıoğlu, Mahkum dizisinde iki karakteri canlandırıyor...

Mahkum isimli dizinin başrolünde yer alan İsmail Hacıoğlu, 1 yıllık aradan sonra oyuncu yeniden televizyon ekranında hayranlarının karşısına 2 farklı karakterle çıkacak.

MF Yapım imzalı, senaryosu Uğraş Güneş tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu, Kore yapımı Innocent Defendant’tan ülkemize uyarlanan, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayınlanıyor.

Mahkum dizisinde canlandırdığı Savaş Yesari karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu ise seyircilerin gözde karakteri olmaya aday.

36 yaşındaki oyuncu İsmail Hacıoğlu, Ayla filmi ile milyonların beğenisini kazanmıştı. Ardından televizyon ekranlarında Zümrüdüanka isimli dizide rol alan Hacıoğlu, adeta 1 yılın acısını çıkartmaya geliyor.

Mahkum dizisi konusuyla oldukça ilgi çekerken 2 farklı karaktere hayat veren İsmail Hacıoğlu hem Barış Yesari hem de Savaş Yesari olacak.

Normalde ikizi olmayan İsmail Hacıoğlu ikiz karaktere hayat verecek.

SAVAŞ YESARİ VE BARIŞ YESARİ

87'de New York'ta Amerikan pasaportu kazanarak doğdular... Forbes listesine göre Avrupa'nın en zengin 100 iş adamından birisi olan Zahit Yesari'nin tek yumurta ikizi oğulları... Zahit; küvözde ağlayana Savaş, gülene Barış ismini verdi.

İlkokuldan sonra ikisi de Robert Koleji'ni kazandı. İlk senelerde Barış, Savaş'tan çok daha başarılı bir öğrenciyken, ergenlikle birlikte Barış okulun bir numaralı serserisine dönüştü. Savaş ise okulu yüksek bir ortalamayla bitirip Yale'in sınavlarını kazandı.

Türkiye'nin inşaat devi Yesariler'in iki oğlu da yeni kuşak için yetişeceklerken, Barış Amerika'da üniversiteyi altıncı ayında bıraktı ve Amerika'nın en hareketli ortamlarında takılmaya başladı... Savaş Yale'i bitirmek için gece gündüz ders çalışırken, Barış sürekli gezdi, tozdu, partiledi. Sanatla ilgilendi. Savaş o arada okulu bitirip İstanbul'a döndü ve şirketin yönetim kadrosuna katıldı. Hayat seçimlerden ibaretti ve seçimleri DNA'ları aynı olan ikiz kardeşleri bambaşka insanlara dönüştürdü... Savaş beyazsa, Barış siyahtı...

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı.

2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü" kazandı. 2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16.Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

İSMAİL HACIOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER