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- Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı 5. sezon tarihi açıklandı mı? Savaşçı dizisi yeni oyuncu kadrosu
Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı 5. sezon tarihi açıklandı mı? Savaşçı dizisi yeni oyuncu kadrosu
- Haber Merkezi
- 08.04.2021 - 13:22
- Güncelleme : 08.04.2021 - 13:27
FOX TV ekranlarında yayımlanacak olan Savaşçı dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.
Uzun süredir tanıtım fragmanları dönen Savaşçı, Tamer Karadağlı ve Ediz Hun gibi birbirinden başarılı isimlerle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
4. sezonda ara veren Savaşçı dizisi, kaldığı yerden devam edecek.
Peki, Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı 5. sezon tarihi açıklandı mı? İşte, Savaşçı dizisi yeni oyuncu kadrosu..
SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bir süredir yayın tarihi beklenen Savaşçı dizisinin yayın günü hakkında bilgi verdi.
Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapacağını belirten Altuntaş, ''Savaşçı dizisinin de yayın günü böylece netleşmiş oldu. Haftaya cumartesi ilk bölüm yayında...'' ifadelerini kullandı.
Ancak Tamer Karadağlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni bölümün 17 Nisan'da yayımlanamayabileceğini belirterek net tarihi FOX TV'nin duyuracağını bildirdi.
SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ SEZON KADROSU
“Bordo Berelilerin” hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir:
- Sarp Levendoğlu
- Murat Serezli
- Tamer Karadağlı
- Ekin Mert Daymaz
- Erkan Meriç
- Anıl Tetik
- Ali Tarık Fındık
- Serkan Kuru
- Serenay Aktaş
- Ersin Olgaç
- Serhat Nalbantoğlu
- Elit Andaç Çam
- Şahverdi Ali Eren
- Esma Soysal
- Yiğit Anıl Dinkçi Feyza Sevil Güngör
- Güneş Zavrak
- Ediz Hun
- Alp Öyken
- Zerrin Sümer