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Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı 5. sezon tarihi açıklandı mı? Savaşçı dizisi yeni oyuncu kadrosu

Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı 5. sezon tarihi açıklandı mı? Savaşçı dizisi yeni oyuncu kadrosu

2017 yılında izleyici karşısına çıkan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Savaşçı, 4. sezonda ekran macerasına ara vermişti. Peki, Savaşçı dizisi 5. sezon ne zaman başlayacak?