Seçil Erzan kimdir, hangi bankada çalıştı? Seçil Erzan'ın dolandırdığı futbolcular... Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri 44 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan kimdir merak ediliyor. İşte hakkındaki bilgiler...

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Futbol dünyasındaki dolandırıcılıkta detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 18 kişi, "yüksek fon getirisi" vaadiyle Seçil Erzan'a paralarını emanet etti.

Seçil Erzan parayı kendisine emanet eden kişilere banka kaşeli kağıtları da güvence mektubu olarak veriyordu.

Bu sistem adeta bir saadet zincirine dönüştü. Erzan, paraları döndürüp ödeme yapıyordu. Ancak yeni müşteri gelmeyince sistem çöktü.

Seçil Erzan, aldığı paraların kârlarını ödeyememeye başlamıştı. Bu nedenle de bazen telefonlara çıkmıyordu.

Bankanın 9 Nisan’da suç duyurusunda bulunmasının ardından yargı süreci başladı.

Dolandırıcılık davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Bir bankanın eski müdürü olan sanık, "Kazandırıken Seçil'dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum" dedi.

Peki, Seçil Erzan kimdir? Hangi bankanın müdürü? Seçil Erzan kimleri dolandırdı? Tutuklandı mı? İşte detaylar...

Seçil Erzan kimdir?

Seçil Erzan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Çorlu Lisesi'nde tamamlayan Erzan, üniversite eğitimini ise Kocaeli'de gerçekleştirdi.

Çorlu’da 10 yıl şube müdürü olarak çalıştıktan sonra Denizbank Bahçeşehir şube müdürlüğüne atand.

Seçil Erzan, 2012 yılında Denizbank'ın Florya şubesinde müdürlük görevinin ardından Levent Büyükdere şubesine müdür olarak atandı.

Denizbank ile Galatasaray arasında 2013’te sponsorluk anlaşması imzalandığı için görevi sırasında dönemin Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in finansal danışmanlığını yaptı.

Şube müdürü olarak yaklaşık 11 yılda çok sayıda futbolcu, iş insanı ve yakınlarına bir ‘fon’ vaadiyle yüksek para getirisi tavsiyesinde bulundu.

Tutuklu yargılanıyor

Yapılan soruşturma kapsamında Seçil Erzan ile birlikte 4 kişi tutuklandı.

Savcılık, bankacı Seçil Erzan ve 6 şüpheli hakkında "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açtı. Bankacı Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamenin ilk davası bugün başlandı. Seçil Erzan ve 6 şüpheli ilk kez hakim karşısına geçti.

Eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın ilk duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma Ocak 2024'e ertelendi.

Dolandırılanlar

Arda Turan: 7 milyon 500 bin dolar

Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar

Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar

Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar

Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar

Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar

Bülent -İnci Çeviker: 2 milyon 198 bin dolar

Burhan Taşpolat-Evrim Pınar Güzel: 1 milyon 416 bin dolar ve 1 milyon 500 bin TL

İsmail İbrahim Çağlar: 2 milyon 910 bin dolar

Musa Mert Çetin: 75 bin dolar

Ömer Kahraman: 940 bin dolar ve 5 milyon 884 bin TL

İbrahim Kocabaldır: 140 bin dolar

Uğur-Nurettin Gözaçan: 500 bin dolar

Nuray Şengüller: 312 bin dolar