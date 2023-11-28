Seçil Erzan'ın eski aşkı bakın kim çıktı! Meğer Fatih Terim'in... Dünyaca ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Seçil Erzan'a dair detaylar gelmeye devam ediyor. Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan'ın eski nişanlısının kim olduğunu öğrenenler şoke oldu. Fatih Terim ile bağlantısı ortaya çıktı.

ensonhaber.com

"Yüksek kar getiri" vaadi, futbolcuları maddi manevi çökertti.

Bankacı Seçil Erzan, Türkiye'de ve dünyada tanınan futbolcuları dolandırdığı şikayeti ile tutuklandı.

Aralarında Arda Turan, Muslera, Emre Belezoğlu gibi isimlerin yer aldığı ve Fatih Terim'in de adı geçtiği dosya ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Denizbank Florya şube müdürlüğü görevine atanan Erzan, Galatasaray camiasıyla yakın ilişkiler kurdu.

Maddi konuda birçok ismin güvenini sağlayan Seçil Erzan, futbolculardan yatırım sözüyle para topladı.

Milyon dolarları sırtlayan Erzan, parayı bir şekilde buharlaştırdı.

Açılan davanın ilk duruşmasında ifadeler alındı, dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

Eski sevgilisi ifade verdi

Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasında, yeni isimlerin verdiği ifadelerde ayrıntılar netleşti.

Soruşturmada Erzan'ın eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifade verdiği ortaya çıktı.

Candaş Gürol 3 sayfalık ifadesinde Seçil Erzan’la neden ayrıldıklarını, “Yanımdayken başka odaya geçip gizli konuşmalar yapıyordu. Başka biri var sandım” diye anlattı.

Fatih Terim'in avukatı

Candaş Gürol'un, Fatih Terim ve ailesinin avukatlığını üstlendiği ortaya çıktı.

Terim Ailesi'nin avukat Candaş Gürol, verdiği ifadede "Fon vaadinden haberim yoktu. Fatih Terim’e kırıldım. Ben ailenin avukatı olmama rağmen hiçbiri bana bu durumdan bahsetmemişti” dedi.

"Baba kız gibilerdi"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Candaş Gürol, ifadesinde şu detaylara değindi:

“Seçil Erzan’la ciddi bir ilişki yaşadım ve her şey normal şartlarda devam etseydi 2023 yılının şubat ayında nişanlanacaktım. Seçil beni birkaç kez Bozcaada’daki evine davet etti. Onunla birlikte olduğum süre zarfında Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve Nur Erkasap ile Bozcaada’daki evine gelmişlerdi. Hatta Fatih Terim bizi Bodrum’daki evine davet etti. Oraya da gittik. Seçil ile Fatih Terim’in samimi, baba-kız ilişkisi vardı. Fatih Hoca, Seçil’e çok güveniyordu.