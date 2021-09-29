Seçil Gür kimdir, kaç yaşında? 2.sayfa konuğu Seçil Gür'ün merak edilenleri...

Seçil Gür hakkındaki bilgiler TV8 izleyicileri tarafından araştırılıyor. 2. sayfa programına konuk olan Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli gibi detaylar merak ediliyor.

Şarkıcı ve söz yazarı Seçil Gür, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. sayfa programının bugünkü konuğu oldu.

İzleyiciler Seçil Gür'e dair bilgileri araştırırken, özel hayatı ve kariyeri hakkındaki detaylar da sorgulanıyor.

Serdar Ortaç ile beraberliği uzun süre gündemde yer alan 35 yaşındaki Seçil Gür, oyunculuk, sanat tarihi ve Türk musikisi alanlarında eğitim görmüştür.

Peki Seçil Gür kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Seçil Gür hakkında merak edilenler...

SEÇİL GÜR KİMDİR?

Türk şarkıcı ve söz yazarı Seçil Gür, 1 Ocak 1986 tarihinde dünyaya geldi. Hof, Bavyera'da Adanalı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda başladı. Liseye kadar ki eğitimini Adana da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul'a gelerek kısa süreli sahne deneyimlerinin ardından keman virtiözü kuzeni olan Hande Özyürek'in destek ve tavsiyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera eğitimi alıp ilk eserlerini icra etmeye başladı.

2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girerek akademik çalışmalarını şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, üslup repertuvar ve mimik, diksiyon alanlarında eğitim alarak sürdürdü.

SERDAR ORTAÇ İLE İLİŞKİSİ

Seçil Gür, Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapmaktaydı. Serdar Ortaç ile burada tanışan Seçil Gür, Ortaç'ın boşanmasının ardından birlikte anıldı.

Çok geçmeden objektiflere yakalanan çift, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyor.