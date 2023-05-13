Seçim arifesi! 13 Mayıs 2023 TV yayın akışı: Bugün televizyonda...

Cumartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.
Aynı zamanda seçim öncesi özel programlar da yayında olacak.
Aksiyon, drama ve heyecan dolu dakikalar yaşayacak olan izleyiciler, kanallarda ne var ne yok bakınıyor.
13 Mayıs 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Midway, Gönül Dağı, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte 13 Mayıs 2023 kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kanal D yayın akışı
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Beşinci Tat
14:45 Üç Kız Kardeş
17:00 Kardeşlik Maçı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Star TV yayın akışı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Midway (Yabancı Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Gülcemal
14:45 Yasak Elma
16:15 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
22:45 Gülcemal
TRT 1 yayın akışı
09:45 Hayallerinin Peşinde
11:00 Tek Yürek 04.17
11:35 Mutlu Oyuncak Dükkanı (Yerli Sinema)
12:53 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları
17:17 Cumhurbaşkanı Adayları Propaganda Konuşmaları
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Güdem Ötesi Artı
Show TV yayın akışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra