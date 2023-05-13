Seçim arifesi! 13 Mayıs 2023 TV yayın akışı: Bugün televizyonda... 13 Mayıs Cumartesi günü kanallarda neler var neler yok sorusu yanıt buldu. İşte ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Fox TV, TRT 1 yayın akışları...

Cumartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.

Aynı zamanda seçim öncesi özel programlar da yayında olacak.

Aksiyon, drama ve heyecan dolu dakikalar yaşayacak olan izleyiciler, kanallarda ne var ne yok bakınıyor.

13 Mayıs 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Midway, Gönül Dağı, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte 13 Mayıs 2023 kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

Kanal D yayın akışı

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Üç Kız Kardeş

17:00 Kardeşlik Maçı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Star TV yayın akışı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Midway (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Gülcemal

14:45 Yasak Elma

16:15 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

22:45 Gülcemal

TRT 1 yayın akışı

09:45 Hayallerinin Peşinde

11:00 Tek Yürek 04.17

11:35 Mutlu Oyuncak Dükkanı (Yerli Sinema)

12:53 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları

17:17 Cumhurbaşkanı Adayları Propaganda Konuşmaları

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Güdem Ötesi Artı

Show TV yayın akışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra