SEÇİM ÖZEL TV YAYIN AKIŞI! 28 Mayıs Pazar TV'de neler var?

Türkiye bugün ikinci kez sandık başında...
Cumhurbaşkanı seçimini yapacak olan vatandaşlar, sonuçları dört gözle beklemeye koyulacak.
Oy kullananlar, ardından televizyon ekranlarından seçim sürecini takip edecek. Bu kapsamda kanallarda hangi yayınların olduğu merak ediliyor.
TRT 1, ATV, Show TV, Fox TV, TV8, Kanal D ekranlarında seçim özel programları yer alacak.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte 28 Mayıs Pazar TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
16:00 Seçim Özel
Kanal D yayın akışı
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Üç Kız Kardeş
16:00 Seçim Özel CNN Türk Ortak Yayın
Star TV yayın akışı
10:00 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Tetikçinin Oğlu
15:00 Adım Farah
17:15 Fox Ana Haber Hafta Sonu
19:00 FOX Seçim 2023
TRT 1 yayın akışı
08.30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Şehrime Hoş Geldiniz
13.55 Gönül Dağı
17.00 Seçim 2023
Show TV yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
16:00 Seçim 2023
TV8 yayın akışı
10:00 Yabancı Sinema
12:30 Survivor Panaroma
15:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra