SEÇİM ÖZEL TV YAYIN AKIŞI! 28 Mayıs Pazar TV'de neler var? Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçimini yaptığı bu günde sonuçlar için gözler televizyon ekranlarında olacak. Hangi kanalda hangi programın olduğu merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 Pazar seçim özel TV yayın akışları...

Türkiye bugün ikinci kez sandık başında... Cumhurbaşkanı seçimini yapacak olan vatandaşlar, sonuçları dört gözle beklemeye koyulacak. Oy kullananlar, ardından televizyon ekranlarından seçim sürecini takip edecek. Bu kapsamda kanallarda hangi yayınların olduğu merak ediliyor. TRT 1, ATV, Show TV, Fox TV, TV8, Kanal D ekranlarında seçim özel programları yer alacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 28 Mayıs Pazar TV yayın akışları... ATV yayın akışı 07:30 ATV'de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11:30 Dizi TV 12:15 Ateş Kuşları 16:00 Seçim Özel Kanal D yayın akışı 08:15 Konuştukça 09:20 Set Ekstra 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 Üç Kız Kardeş 16:00 Seçim Özel CNN Türk Ortak Yayın Star TV yayın akışı 10:00 Ayrıcalıklı Rotalar 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:00 Ömer 16:00 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi 13:00 Tetikçinin Oğlu 15:00 Adım Farah 17:15 Fox Ana Haber Hafta Sonu 19:00 FOX Seçim 2023 TRT 1 yayın akışı 08.30 Uyanış: Büyük Selçuklu 11.45 Enine Boyuna 13.00 Şehrime Hoş Geldiniz 13.55 Gönül Dağı 17.00 Seçim 2023 Show TV yayın akışı 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Kızılcık Şerbeti 16:00 Seçim 2023 TV8 yayın akışı 10:00 Yabancı Sinema 12:30 Survivor Panaroma 15:15 O Ses Türkiye 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra