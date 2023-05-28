SEÇİM ÖZEL TV YAYIN AKIŞI! 28 Mayıs Pazar TV'de neler var?

Türkiye bugün ikinci kez sandık başında...

Cumhurbaşkanı seçimini yapacak olan vatandaşlar, sonuçları dört gözle beklemeye koyulacak.

Oy kullananlar, ardından televizyon ekranlarından seçim sürecini takip edecek. Bu kapsamda kanallarda hangi yayınların olduğu merak ediliyor.

TRT 1, ATV, Show TV, Fox TV, TV8, Kanal D ekranlarında seçim özel programları yer alacak.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte 28 Mayıs Pazar TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ateş Kuşları

16:00 Seçim Özel

Kanal D yayın akışı

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Üç Kız Kardeş

16:00 Seçim Özel CNN Türk Ortak Yayın

Star TV yayın akışı

10:00 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Tetikçinin Oğlu

15:00 Adım Farah

17:15 Fox Ana Haber Hafta Sonu

19:00 FOX Seçim 2023

TRT 1 yayın akışı

08.30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Şehrime Hoş Geldiniz

13.55 Gönül Dağı

17.00 Seçim 2023

Show TV yayın akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

16:00 Seçim 2023

TV8 yayın akışı

10:00 Yabancı Sinema

12:30 Survivor Panaroma

15:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra