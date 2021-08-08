Seda Akman'ın yaptığı hayrete düşürdü! Kabine gitmeye üşendi, plajda uluorta soyundu

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Doktor Yağmur karakterine hayat veren Seda Akman, Bodrum tatilinde görüntülendi. Kabine gitmeye üşenen Akman, plajda bikinisini çıkarıp mayosunu giydi.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Doktor Yağmur karakterine hayat veren oyuncu Seda Akman Bodrum'da tatil yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde gizemli aşkıyla magazin gündemine bomba gibi düşen güzel oyuncu, önceki gün arkadaşlarıyla Türkbükü'nde bir beach'te kameralara takıldı.

Şezlongunda arkadaşıyla sohbet edip güneşlenen 43 yaşındaki Seda Akman, plajdaki hareketi ile herkesi şaşırttı.

BİKİNİSİNİ ÇIKARIP MAYOSUNU GİYDİ

Denize girip çıkan oyuncu, kabine gitmeye üşendi. Etrafı dikkatle inceleyen ve kimsenin kendisine bakmadığını zanneden Akman, plaj elbisesinin altından bikinisini çıkarıp mayosunu giydi.

Akman'ın, giyinme kabini olmasına rağmen böyle bir davranış sergilemesi herkesi şoke etti. Daha sonra mayosunu düzelten güzel oyuncu, arkadaşıyla denize girip keyif yaptı.

AHMET TOLAN İLE NİKAH MASASINA OTURACAK

2 yıldır mimar Ahmet Tolan ile aşk yaşayan Akman, Bodrum- İstanbul arası mekik dokuyor. Çiftin önümüzdeki aylarda nikah masasına oturacağı iddia ediliyor.