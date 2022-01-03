Seda Sayan hayranları şokta! Kötü haberi kanal duyurdu...

Hafta içi her gün ekrana gelen "Sabahın Sultanı Seda Sayan" programı bugün yayınlanmadı. Konu hakkında kanal bir açıklama yaparken, programın akıbeti merak edilmeye başlandı.

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasını sunan Seda Sayan, yeni yayın döneminde Star TV'ye transfer oldu.

Sayan'ın yeni adresinin ardından programının ismi "Sabahın Sultanı" olurken, birbirinden ilginç konular gündeme getirildi.

Her sabah seyircisinin karşısına çıkan ve keyifli bir program yapmaya çalışan Sayan, bugün ekranlarda yer almadı.

Normalde saat 09.45'te yayınlanan program bugün ekrana gelmeyince, hayranları şarkıcıyı merak etmeye başladı.

Konuyla ilgili kanal sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve programın neden yayınlanmadığını duyurdu.

Peki, Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? İşte yanıtı...

SABAHLARIN SULTANI SEDA SAYAN NEDEN YOK?

Hafta içi her gün yayınlanan programın ara vermesinin sebebinin Seda Sayan’ın koronavirüse yakalanması olduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcının koronavirüs nedeniyle karantinaya girmesiyle birlikte Star TV’den programa ara verildiği duyurusu yapıldı.

PROGRAMA SAĞLIK ARASI

Star TV’nin Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:

“Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan’a kısa bir sağlık arası veriyoruz! Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek."