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    Sedef Avcı mavi bikinisiyle beğeni topladı! 'Hayat sana güzel'

    Ünlü oyuncu bikinili pozları ile dikkatleri üzerine çekti.40 yaşındaki oyuncu adeta gençlere taş çıkartıyor..
    • 23.08.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 14:33
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    Sedef Avcı mavi bikinisiyle beğeni topladı! 'Hayat sana güzel'

    Ünlü oyuncu Sedef Avcı tatil pozları adından sık sık söz ettiriyor.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Sedef Avcı, tatilden paylaştığı bikinili pozlarına bir yenisini daha ekledi.

    40 yaşındak olan Sedef Avcı, düzgün vücudu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Ünlü oyuncunun instagramda 1.3 milyon takipçisi bulunuyor.Yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından büyük beğeni toplayan oyuncu bu yaz bol bol fotoğraf paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazandı.

    Son olarak mavi bikinisi ile verdiği pozları Tolstoy'un"Biliyor musun? Her şeyden haberim var ama bazı şeyleri bilmek istemiyorum" sözleri ile paylaşan ünlü oyuncu gündem oldu.

    İşte Sedef Avcı'nın son instagram paylaşımı..

    Sedef Avcı mavi bikinisiyle beğeni topladı! Hayat sana güzel #1

    Sedef Avcı mavi bikinisiyle beğeni topladı! Hayat sana güzel #2

    Sedef Avcı mavi bikinisiyle beğeni topladı! Hayat sana güzel #3


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