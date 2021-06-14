Şef Akademi jürisi Ali Ronay kimdir? Ali Ronay'ın biyografisi

Ali Ronay, Yapımını Provizyon Medya'nın üstlendiği yeni yemek yarışması programı Şef Akademi'nin jürileri arasında yer alıyor. Peki Arda Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği Fox TV ekranlarının yeni yemek yarışması Şef Akademi programı, bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı yarışmanın jüri koltuğunda, Türkiye'nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu oturuyor.

Şef Akademi jürisi Ali Ronay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? gibi soruların yanıtları izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Peki Şef Akademi jürisi Ali Ronay kimdir? İşte Ali Ronay'ın biyografisi...

ALİ RONAY KİMDİR?

1982 yılında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde doğan Ali Ronay, varlıklı bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiştir. 1995 yılında eğitim almak için Amerika'ya gitmiş ve burada küçüklükten beri merak ettiği aşçılık üzerine yoğunlaşmıştır.

Yeni nesil mutfağın ilgi çeken isimlerinden biri olan Ali Ronay, Gazi Üniversitesi & Amerikan AHMA ve Paul Bocuse Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Ronay, gastronomi alanında 19 yıllık hem yurt dışı hem de yurt içi deneyimine sahiptir. 27 yaşında baş aşçı olan Ronay, Anadolu Türk Mutfağı'nı dünyaya tanıtmak için 10 yıl boyunca Anadolu Mutfak Kültürleri üzerinde araştırmalar yapmıştır. Lokal tatlara kattığı yeni yorumlarla, Swissôtel mutfağına kendi imzasını atmıştır.

Yenilikçi tarzını geleneksel tatlarla buluşturarak modern ile klasiği bir araya getiren Ronay, Swissôtel'in köklü ve lezzetli mutfağını daha da zenginleştirmektedir.

Gençlere olan inancını da her defasında dile getiren deneyimli şef, mutfağına gelen her öğrencinin kendisinden ve ekibinden bir şeyler öğrenmesini ve gittikleri yerlerde bunu yaymalarını sağlamayı da hedeflemektedir.