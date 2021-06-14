Şef Akademi jürisi Ayhan Sicimoğlu kimdir? Ayhan Sicimoğlu'nun biyografisi

Şef Akademi yarışmasında jüri üyesi olarak yer alan Ayhan Sicimoğlu, renkli kişiliği ile seyircilerin dikkatini çekiyor. Peki Ayhan Sicimoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ekranların yeni yemek yarışması Şef Akademi, ilk bölümüyle bu akşam seyirci karşısına çıkıyor.

Öykü Serter'in sunumuyla gerçekleşecek olan yarışmada jüri üyeleri arasında Ayhan Sicimoğlu da bulunuyor.

Gezi-kültür programları ile tanınan 70 yaşındaki Ayhan Sicimoğlu, müzisyen, gezgin, gurme, radyocu, TV programcısı ve iş adamı olarak Türkiye'nin sevilen isimleri arasında.

Seyirciler tarafından Ayhan Sinan Sicimoğlu ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Peki, Ayhan Sicimoğlu kimdir? Şef Akademi jürisi Ayhan Sicimoğlu kaç yaşında, nereli? İşte Ayhan Sicimoğlu hakkında bilgiler...

AYHAN SİCİMOĞLU KİMDİR?

Ayhan Sinan Sicimoğlu, 25 Ağustos 1950 tarihinde Niğde'de dünyaya geldi.

Amerikan Koleji'nde okurken fotoğraf kulübü, gezginler kulübü gibi kulüplerde başkanlık yaptı. Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji'nde eğitim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi'nde ekonomi eğitimi aldı. Üniversiteden sonra fotoğraf ve film bölümlerinde okumak için İngiltere'ye gitti. Daha sonra moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma'ya gitmiş ve dört sene orada yaşadı. 1981'de döndükten sonra da New York'a yerleşti.

Ayhan Sicimoğlu, hayatını çoğunlukta müzikten ve sanattan kazanmış, yaşadığı şehirlerde funk, latin, pop gibi değişik türlerde performanslar sergiledi. Üniversite yıllarından tanıştığı Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Galip Boransu gibi isimlerle 1970'li yıllarda İpucu Beşlisi adlı bir funk grubu kurdu ve bir müddet Seyyal Taner ile çalıştılar.

Heyecanlı, Hop Otur Hop Kalk gibi dönemde ses getiren şarkılarda Ayhan Sicimoğlu'nun düzenlemeleri mevcuttur. Grubun düzenlediği şarkılar arasında yer alan Ele Güne Karşı, daha sonra MFÖ grubunun kült şarkılarından biri haline geldi. Grubun 1970'lerin sonunda dağılmasının akabinde Ayhan Sicimoğlu kariyerine ağırlıklı solo olarak devam etti.

Bir dönem tekstil işiyle de uğraşan sanatçı, son yıllarda çeşitli TV kanallarında Ayhan Sicimoğlu ile Renkler adlı gezi-kültür programını yapmakta ve kurmuş olduğu Latin All Stars grubu ile perküsyon performansları sergilemektedir.

Ayrıca Joy FM'de Latin Lover isimli radyo programını düzenlemekte ve Hürriyet Seyahat gazetesinde her pazar yazmaktadır.

Gezi programlarında beğendiği durumlar için kullandığı "hastasıyım" sözü izleyicileri tarafından da sıklıkla kullanılmıştır.

Ayhan Sicimoğlu, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Portekizce olmak üzere 5 dil biliyor.