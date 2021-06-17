Şef Akademi yarışmacısı Yağız kimdir? Yağız Şenol hakkında bilgiler...

Şef Akademi'nin merak edilen yarışmacısı Yağız Şenol hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Şef Akademi Yağız kimdir, kaç yaşında? Yağız Şenol'un biyografisi...

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Şef Akademi yarışması 15 kişilik kadrosunu tamamlayacak.

Yarışmacı adayı Yağız Şenol ise merak edilen isimler arasında yerini aldı.

İlk elemeleri geçmeyi başaran Yağız, 15 kişilik kontenjana adını yazdırmak için eleme finalinde hünerlerini sergileyecek.

Peki, Şef Akademi Yağız kimdir? Şef Akademi yarışmacısı Yağız Şenol kaç yaşında? İşte detaylar...

ŞEF AKADEMİ YAĞIZ KİMDİR?

Şef Akademi yarışmacısı Yağız Şenol, 27 yaşında. Yağız Şenol, hem oyunculuk hem de aşçılık yapıyor. "İnsanlar beni bir de yemek yaparken tanımalı" diyor.

Yağız, Mantarlı Risotto, Teriyaki Soslu Somon yemeği ile iki tane yeşil alarak bir üst tura geçmeye hak kazandı. Yağız, 41 yarışmacı arasında ilk 15 kişilik kontenjan için ter dökecek.