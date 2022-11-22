Şefler açıkladı... MasterChef'te format değişti! 'Artık elemeler böyle'

MasterChef Türkiye'de finale sayılı bölümler kalırken, format değişikliğini şefler duyurdu.

MasterChef Türkiye 2022 sezonunda finale adım adım yaklaşılıyor...

TV8 ekranlarının fenomen yemek yarışması MasterChef'te yeni bir değişiklik yapıldı.

Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna, bundan sonra eleme sisteminin farklı olacağını açıkladı.

Son 10 yarışmacının hayalleri için ter döktüğü MasterChef'in yeni formatı merak konusu oldu.

Peki, MasterChef'in yeni formatı nedir? MasterChef'in formatı mı değişti? İşte detaylar...

MasterChef'in yeni formatı

Kaptanlık oyunu öncesinde Somer Şef, son 10'a kalan yarışmacılara yeni formata geçildiğini duyurdu.

"Artık 10 kişi kaldık, eski eleme formatını bırakıp yeni bir formata geçiyoruz.Pazar gecesi potayı 6 kişiyle değil, 4 kişiyle oynayacağız. Eskisi gibi eleme usulü değil, puanlama usulüyle devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre eni formatta ise 3 takım oyunu gerçekleştirilecek, kaybeden takım da bireysel dokunulmazlık oyununa çıkacak.



Bireysel dokunulmazlığı alan ise bir eleme adayı seçmeyecek, sadece eleme konseyinde aday seçilemeyecek. Diğer arkadaşların oyları ile bir isim potaya gidecek.



Pazar günü potada 6 kişi yerine 4 kişi olacak. 4 kişi ise eleme usulü değil de puanlama usulü ile yarışmaya devam edecek.