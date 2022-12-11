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    Sefo paylaştı! Ölümden dönen Killa Hakan'ın son hali ortaya çıktı...

    Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi gören Killa Hakan, Sefo'yla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2022 - 10:13
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    Sefo paylaştı! Ölümden dönen Killa Hakan'ın son hali ortaya çıktı...

    Killa Hakan" adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

    Durumu ağırlaşan Killa Hakan, hastaneye kaldırıldı ve ardından yoğun bakıma alındı. 49 yaşındaki şarkıcı adeta ölümden döndü.

    Hastaneye kaldırıldıktan sonra komaya giren ve uzun süredir tedavi gören Killa Hakan, son hali ile görüntülendi.

    Killa Hakan iyileşti

    Konserlerin ardından soluğu Berlin'de alan rapçi Sefo, Killa Hakan'ı ziyarete gitti.

    Killa Hakan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Sefo, selfie çekilip Instagram'dan sevenleriyle paylaştı.

    İşte Killa Hakan'ın son hali...

    Sefo paylaştı! Ölümden dönen Killa Hakan ın son hali ortaya çıktı... #1

    Sefo paylaştı! Ölümden dönen Killa Hakan ın son hali ortaya çıktı... #2

     


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