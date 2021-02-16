Seher Dilovan kimdir, kaç yaşında? Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere kimdir?

Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan ve oğlu Alan Dere, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Hayatına dair bilgilerin merak edildiği Seher Dilovan ve oğlu Alan Dere kimdir?

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sıklıkla adından söz ettiren Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı programına katılan Seher Dilovan ve oğlu Alan Dere, seyircilerin araştırma konusu oldu.

Seher Dilovan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? gibi sorular araştırılıyor. Alan Dere de annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. Müzik hayatına adım atan Dere, dinleyicilerinden büyük ilgi görüyor.

İşte Seher Dilovan ve oğlu Alan Dere ile ilgili merak edilen bilgiler..

SEHER DİLOVAN KİMDİR?

Seher Dilovan, 4 Mart 1971 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Aslen Tunceli Mazgirt’lidir.

11 yaşındayken bir yıl boyunca devam ettiği Ankara Devlet Konservatuvarı’nda bale eğitimini maddi imkânsızlıklar yüzünden bıraktı, 15 yaşında girdiği sınavları kazanarak Ankara Radyosundan profesyonel müzik hayatına adım attı.

Ankara Radyosu gençlik korosu’nda altı ay stajyer olarak yer aldı.

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur.

Seher Dilovan, albüm çalışmaları dışında İsviçre‘nin başkenti Cenevre‘de restoran işletmektedir.

Seher Dilovan, evlidir ve 2002 doğumlu Alen Dere adında bir oğlu vardır.

ALAN DERE KİMDİR?

Alan Dere, 2001 yılında İsviçre'nin La Chaux-de-Fonds kentinde doğdu. 6 yaşına kadar İsviçre'de yaşayan Dere, küçük yaşta ailesiyle beraber İstanbul'a taşınır. Günümüzde hem yurtiçi hem yurtdışında yaşamaktadır.

Cenevre Catalyse Müzik Okulu'nda eğitim aldı.10 yaşında Türkçe, İngilizce ve Fransızca şarkılar okumaya başlayan Dere, başta Cenevre Festivali olmak üzere birçok yerde sahne aldı.

Alan Dere 'Tadım Tuzum' adlı single ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Genç şarkıcı, Dilovan'ın oğlu olmasıyla ilgili "Anneme insanların duyduğu saygıyı ben kendi mirasım olarak görüyorum. Bu mirası kendim görmek ve yaşamak istiyorum. Annemin ve benim ulaştığımız kitleler farklı" diyor.