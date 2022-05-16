'Seksapalite mi yüklettin' Yasak Elma'nın Kumru'sunu eskiden gören tanıyamıyor...

5. sezonuyla ekranlara gelen Yasak Elma dizisinde "Kumru Yıldırım" karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz'ın eski kareleri, görenleri şaşkına çevirdi.

Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla da reyting rekorları kırıyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri adeta ekranlara kilitliyor.

Dizideki karakterler zaman zaman sosyal medyada da yoğun bir ilgi görüyor.

Özellikle Biran Damla Yılmaz'ın hayat verdiği Kumru karakteri, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Televizyon kariyerinde yıldızı Kırgın Çiçekler dizisindeki Eylül karakteriyle parlayan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde oynadığı kadın rolüyle aurasını ortaya koyuyor.

Kırgın Çiçekler'in ardından Baraj dizisinde de adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz, sosyal medya kullanıcılarının dikkatle takip ettiği isimler arasında.

Yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşayan Biran Damla Yılmaz, tarzı ve fiziğiyle popülerliğini koruyor.

Bir zamanlar Biran Damla Yılmaz

24 yaşındaki Biran Damla Yılmaz'ın eski halini görenler ise gözlerine inanamıyor.

Şuanki haline göre daha çocuksu ve doğal görünen ünlü oyuncu, şimdilerde ağır makyajlar ile kadınsı ve olgun duruyor.

Yılmaz'ın takipçileri ise "Olgunlaşmışsın", "Yıllar yaramış", "Şimdi daha güzelsin", "Büyüdükçe seksi olmuşsun" gibi yorumlarda bulunuyor.

İşte Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın eski hali...