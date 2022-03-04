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    Seksenler 611. ve 612. bölüm fragmanı: Rıza Komiser ve ailesinin canı tehlikede!

    Seksenlerin yayınlanan son fragmanında; Rıza Komiser'in evine taş atıldığı görüldü. Taşa sarılı bir kağıt olduğunu fark eden Rıza Komiser ve ailesi, korku dolu anlar yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 21:23
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    Seksenler 611. ve 612. bölüm fragmanı: Rıza Komiser ve ailesinin canı tehlikede!

    Yapımcılığını MinT Motion Pictures'ın üstlendiği, 24 Ocak 2012 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Seksenler, hafta içi ekranlara gelmeye devam ediyor.

    Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga ve  İlker Ayrık gibi isimlerin başrolde olduğu dizinin yayınlanan son fragmanı dikkati çekti.

    Yayınlanan fragmanda; Ahmet'in kızını keman çalmaya yönlendirdiği ancak bu konuda daha sonra pişman olduğu görüldü.

    Ailesi ile evde oturan Rıza Komiser ise eve atılan taş sonucu neye uğradığını şaşırdı ve ev halkı paniğe kapıldı.

    Taşı eline alan ve kağıt sarılı olduğunu fark eden Rıza Komiser ne olduğunu anlamak için notu okudu.

    Notta, "Yakında görüşürüz Rıza Komiser" yazarken, bundan sonra ne olacağı merak edildi. İşte Seksenler 611. ve 612. bölüm fragmanı...

    Seksenler 611. ve 612. bölüm fragmanı İZLE

     

    Seksenler 611. ve 612. bölüm fragmanı: Rıza Komiser ve ailesinin canı tehlikede! #1


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