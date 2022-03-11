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- Seksenler 616, 617 ve 618. bölüm fragmanı: Senin adın artık 'haşlama Ahmet...'
Seksenler 616, 617 ve 618. bölüm fragmanı: Senin adın artık 'haşlama Ahmet...'
- Haber Merkezi
- 11.03.2022 - 20:19
Yapımcılığını MinT Motion Pictures'ın üstlendiği, 24 Ocak 2012 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Seksenler, final yaptıktan sonra yeniden başladı.
Yaşanan kayıplara rağmen gündüz kuşağında devam eden Seksenler'in yayınlanan yeni bölüm fragmanları, eğlenceli anlara sahne oldu.
Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga ve İlker Ayrık'ın başrolünde yer aldığı dizinin son fragmanlarında; Ahmet'in diyet mevzusu mahallede gündem oldu.
Gülden'in Ahmet'i diyete sokma çabaları esnafın dalga geçtiği konuların arasına girince, ortalık karıştı.
Ağabeyi ile dalga geçen Çağatay ise "Senin adın artık 'haşlama Ahmet..." deyince, dükkanda herkes gülme krizine girdi. İşte Seksenler 616, 617 ve 618. bölüm fragmanı...
Seksenler 616, 617 ve 618. bölüm fragmanı İZLE