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Seksenler 616, 617 ve 618. bölüm fragmanı: Senin adın artık 'haşlama Ahmet...'

Seksenler 616, 617 ve 618. bölüm fragmanı: Senin adın artık 'haşlama Ahmet...'

Seksenler'in yayınlanan son fragmanlarında; Gülden'in Ahmet'i diyete sokmaya çalıştığı, esnafın ise bu nedenden dolayı Ahmet ile dalga geçtikleri anlar yer aldı.